Các nước Arab kêu gọi toàn thế giới công nhận Nhà nước Palestine độc lập

Bộ Ngoại giao Chính quyền Palestine tối qua ra tuyên bố nhiệt liệt hoan nghênh việc Chính phủ Pháp vừa chính thức công nhận nhà nước Palestine. Bộ Ngoại giao Chính quyền Palestine khẳng định quyết định của Tổng thống Pháp Emmanual Macron về công nhận nhà nước Palestine độc lập, là một quyết định lịch sử và dũng cảm, phù hợp với luật pháp quốc tế và các Nghị quyết của Liên hợp quốc, có tác dụng bổ trợ cho các nỗ lực nhằm đạt được hòa bình và thực thi giải pháp hai nhà nước.

Người dân ăn tại một nhà hàng Palestine ở thủ đô London hôm 21/9 khi Thủ tướng Keir Starmer tuyên bố Vương quốc Anh chính thức công nhận Nhà nước Palestine - Ảnh: REUTERS

Tại Cairo, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi ra tuyên bố hoan nghênh làn sóng toàn cầu về công nhận nhà nước Palestine. Viết trên tài khoản mạng xã hội tối qua, Tổng thống Ai Cập khẳng định việc tổ chức Hội nghị giải pháp hai nhà nước tại New York, Mỹ, là một cơ hội lịch sử cần phải nắm bắt để chấm dứt hàng thập niên xung đột và khổ đau tại Trung Đông.

Theo Tổng thống El Sisi, thực thi giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất để đạt được an ninh và nền hòa bình lâu dài, đồng thời duy trì sự hợp tác giữa tất cả các quốc gia trong khu vực.

Tương tự, trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Quốc vương Jordan Abdullah II cũng khẳng định giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất để đạt được một nền hòa bình công bằng và bền vững tại khu vực Trung Đông. Vì vậy, cần phải quyết liệt ngăn chặn tất cả các hành vi làm tổn hại đến giải pháp hai nhà nước.

Trước đó, phát biểu với báo giới tại trụ sở Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan kêu gọi tất cả các quốc gia trên thế giới tiến hành bước đi tương tự mà loạt quốc gia phương phương Tây vừa thực hiện và công nhận nhà nước Palestine. Ngoại trưởng Faisal bin Farhan nhấn mạnh tất cả các nước công nhận nhà nước Palestine sẽ có tác động bổ trợ to lớn cho các nỗ lực thúc đẩy thực thi giải pháp hai nhà nước và tạo lập hòa bình tại khu vực Trung Đông.

Theo truyền thông và giới phân tích khu vực, việc có tới 151 quốc gia thành viên Liên hợp quốc đã chính thức công nhận nhà nước Palestine độc lập, là bước tiến chưa từng có trên tiến trình hình thành một nhà nước Palestine, đồng thời phản ánh mong muốn của đại đa số các quốc gia trên thế giới về tạo lập một nền hòa bình công bằng và lâu dài tại Trung Đông.

Tuy nhiên, khả năng có được nhà nước Palestine độc lập trên thực địa vẫn đối mặt với thách thức lớn và chưa thể sớm về đích, chủ yếu do sự phản đối quyết liệt của Chính phủ Israel và Chính quyền Mỹ - đồng minh quan trọng nhất của Israel và là nước Ủy viên thường trực có quyền phủ quyết tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.