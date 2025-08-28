Các nhà lãnh đạo EU tái khẳng định sự ủng hộ đối với Moldova

Trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo các quốc gia châu Âu bao gồm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, và Thủ tướng Đức Friedrich Merz cam kết tiếp tục cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, ngoại giao và tài chính để giúp Moldova vượt qua các cuộc tấn công hỗn hợp từ bên ngoài nhằm gây mất ổn định tình hình chính trị-xã hội Moldova trước thềm bầu cử.

Phát biểu tại buổi họp báo chung, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhấn mạnh, tiến trình hội nhập châu Âu của Moldova đang diễn ra thuận lợi. Đức sẽ nỗ lực để Moldova mở chương đàm phán đầu tiên về việc gia nhập EU vào mùa thu, với sự hỗ trợ của các chuyên gia về cải cách và nguồn vốn dành cho các doanh nghiệp nhỏ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng cho biết, EU tôn trọng chủ quyền của mọi quốc gia, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Pháp đối với tư cách ứng viên EU của Moldova.

Các nhà lãnh đạo Ba Lan, Pháp, Đức và Tổng thống Moldova Maia Sandu tại Dinh Tổng thống ở Chisinau, Moldova, ngày 27/8/2025 (Ảnh - Reuters)

Trong khi đó, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nhấn mạnh vai trò quan trọng của Moldova đối với an ninh của các quốc gia láng giềng và khu vực. Theo ông, an ninh quốc gia của Moldova được bảo đảm đồng nghĩa với việc an ninh nói chung của các quốc gia EU sẽ được bảo vệ.

Về phía Moldova, Tổng thống Maia Sandu cho biết, Moldova hiện đang phải đối mặt với một loạt các thách thức từ bên ngoài như các chiến dịch thông tin sai lệch, tấn công mạng. Moldova cần đoàn kết vượt qua các thách thức để tiếp tục tiến trình hội nhập châu Âu. Bà khẳng định tương lai của Moldova là trở thành thành viên của EU.

Chuyến thăm Moldova của các nhà lãnh đạo châu Âu diễn ra trong bối cảnh Moldova đang chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử Quốc hội, tuy nhiên đang có sự chia rẽ sâu sắc giữa nhóm ủng hộ hội nhập châu Âu và bên thúc đẩy quan hệ với Nga. Ngoài ra, Moldova cũng đang nỗ lực cho tiến trình gia nhập EU và đã đạt tiến bộ trong cải cách pháp quyền.

Theo giới phân tích, chuyến thăm của các đồng minh châu Âu như Pháp, Đức và Ba Lan đã gửi đi thông điệp rõ ràng về sự ủng hộ mạnh mẽ của EU đối với con đường hội nhập EU của Moldova, đồng thời có ý nghĩa quan trọng đối với Moldova trước thềm cuộc bầu cử quyết định tương lai đất nước.