Các nhà khoa học đòi bằng chứng có nên tiêm liều vắc xin Covid-19 thứ 3

Các quan chức của Mỹ đã trích dẫn dữ liệu cho thấy khả năng bảo vệ cơ thể trước Covid-19 của vắc xin Moderna và Pfizer đang suy yếu. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden cho biết từ ngày 20/9, người dân có thể tiêm liều vắc xin thứ 3. Đối tượng nhận mũi tiêm bổ sung này là những người đã tiêm mũi 1 cách đây 8 tháng. "Dữ liệu gần đây cho thấy khả năng bảo vệ của vắc xin chống lại bệnh nhẹ và trung bình đã giảm theo thời gian. Điều này có thể do khả năng miễn dịch suy yếu và sức mạnh của biến thể Delta đang lan rộng", Tổng Y sĩ Mỹ, Tiến sĩ Vivek Murthy, thông tin. "Chúng tôi lo ngại xu hướng suy giảm sẽ tiếp tục trong những tháng tới, có khả năng dẫn đến giảm khả năng bảo vệ của vắc xin chống lại bệnh tật nghiêm trọng, nhập viện và tử vong".





Hãng Pfizer khẳng định một mũi tiêm nhắc lại sẽ làm tăng lượng kháng thể lên gấp 10 lần. Nhưng hãng này cũng công nhận những người tiêm đủ 2 mũi vẫn được bảo vệ 95% khỏi bệnh nặng.



Trước đó, vào giữa tháng 7, CDC Mỹ vẫn nhấn mạnh những người tiêm chủng đầy đủ chưa cần đến liều tăng cường, được bảo vệ khỏi bệnh tật và tử vong nghiêm trọng, kể cả khi mắc những biến thể hiện có ở Mỹ.





Quảng cáo

Hiện tại, một số quốc gia khác cũng đã quyết định tiêm mũi nhắc lại cho người lớn tuổi và những người có hệ miễn dịch kém như Israel, Đức, Pháp, Anh… Bộ Y tế Israel cho biết hiệu quả của vắc xin Pfizer trong việc ngăn ngừa bệnh có triệu chứng đã giảm xuống còn 64% ở nước này.



Tuy nhiên, nhiều chuyên gia khẳng định không có đủ nghiên cứu khoa học cho thấy cần phải tiêm mũi thứ 3. Họ cho rằng cần thêm bằng chứng về hiệu quả và độ an toàn của việc tiêm nhắc lại.



Đầu tháng 8, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã kêu gọi các nước giàu tạm hoãn việc tiêm liều thứ 3 trong khi hàng chục triệu người trên thế giới vẫn chưa được tiêm liều thứ 1. Họ cho rằng quyết định này là thiếu đạo đức.



Giám đốc khẩn cấp Mike Ryan của WHO nói: “Chúng ta đang có kế hoạch phát thêm áo phao cho những người đã có áo phao, trong khi để những người khác chết đuối mà không có một chiếc áo phao nào”.