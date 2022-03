Do đó, Dân Trí xin được chia sẻ lời khuyên về các nguyên tắc đồng hành cùng con trên môi trường mạng của Ths. Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững (MSD) - Thành viên Hội đồng Cố vấn An toàn châu Á - Thái Bình Dương của TikTok - nhằm giải đáp thắc mắc của các bậc phụ huynh trong quá trình trao đổi và nuôi dạy các công dân số trong thời đại 4.0.

Ngày nay, việc thanh thiếu niên, đặc biệt là độ tuổi từ 13-18 tuổi có nhu cầu rất cao trong tiếp cận và kết nối trên không gian mạng. Việc này là một trong những mối bận tâm đối với các bậc phụ huynh bởi lẽ, thanh thiếu niên là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương khi chưa được trang bị đầy đủ kiến thức, kĩ năng và kinh nghiệm để bảo vệ bản thân trên không gian mạng. Lo lắng là dễ hiểu, tuy nhiên, thay vì có những hành động cấm cản, phụ huynh cần tôn trọng nhu cầu và quyền sử dụng Internet của con và biết cách đồng hành, bảo vệ con trước những rủi ro đó. Phụ huynh có thể bắt đầu bằng cách tự trang bị những kiến thức an toàn trực tuyến cho chính bản thân và gia đình.

Chúng ta cũng cần biết rằng, con em chúng ta có quyền sử dụng Internet và Việt Nam cũng có rất nhiều các chính sách và văn bản pháp lý, chương trình đề ra các giải pháp nhằm thấu hiểu và bảo vệ an toàn cho thanh thiếu niên. Cụ thể Luật Trẻ em năm 2016, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, Luật An toàn thông tin năm 2015, Luật An ninh mạng 2018... đã được ban hành với nhiều quy định về vấn đề bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Đặc biệt, Luật An ninh mạng - Điều 29 quy định rõ về việc Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng - Thanh thiếu niên có quyền được bảo vệ, tiếp cận thông tin, tham gia hoạt động xã hội, vui chơi, giải trí, giữ bí mật cá nhân, đời sống riêng tư và các quyền khác trên không gian mạng.

Nguyên tắc 2: Đồng hành cùng con càng sớm càng tốt và theo dõi sự phát triển tâm sinh lý của con.

Phụ huynh cần đồng hành cùng con càng sớm càng tốt, đặc biệt là dõi theo từ lúc con bắt đầu tiếp cận với môi trường mạng, dù là trực tiếp hay gián tiếp. Không bao giờ là sớm hay muộn để bắt đầu hành trình này. Hãy thử trò chuyện với con về các vấn đề an toàn trực tuyến một cách tự nhiên, như là hỏi thăm con về các việc xảy ra trong ngày và cùng con tìm hiểu về cách sử dụng mạng đúng cách và an toàn.

Thấu hiểu tâm lý và sự phát triển của con cũng là một cách thức để đồng hành vì mỗi thanh thiếu niên sẽ có một tính cách và quá trình phát triển riêng biệt. Trong Tâm lý học đã chỉ ra các giai đoạn phát triển theo độ tuổi để ba mẹ có thể tham khảo và lựa chọn phương pháp phù hợp để đồng hành cùng con.

Phối hợp với các tổ chức và phụ huynh trong việc giúp thanh thiếu niên trở thành công dân mạng có trách nhiệm và biết cách bảo vệ bản thân cũng là việc vô cùng quan trọng đối với các nền tảng. Chẳng hạn như nền tảng TikTok đã có những sáng kiến như ra mắt tính năng an toàn như Family Pairing - Gia đình Thông minh để ba mẹ có thể bắt đầu đồng hành cùng con ngay từ khi con sử dụng TikTok, cùng con tìm hiểu và khám phá theo sở thích, tâm sinh lý của con. Phụ huynh ngoài việc có thể quản lý thời gian mà con sử dụng nền tảng còn có thể tạo nên các cuộc trò chuyện cởi mở trong gia đình về cách cả gia đình sử dụng Internet một cách có trách nhiệm để bảo vệ chính bản thân mỗi cá nhân và cả gia đình.