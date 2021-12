Các nghệ sĩ vướng kiện cáo lùm xùm nhất năm 2021

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiến hành kiểm tra, xác minh các tố giác về tội phạm nêu trên. “Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, xác định nội dung các tố giác không có sự việc phạm tội. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 1156-01, ngày 23/11/2021''.

2. Thủy Tiên - Công Vinh

Ngày 17/9, vợ chồng Thủy Tiên, Công Vinh tiến hành livestream việc ký nhận 18.107 trang sao kê, đựng trong 8 thùng các tông, sau 11 tháng kết thúc chuyến từ thiện ở các tỉnh miền Trung trao tiền cho người dân sau khi bị vướng vào những nghi vấn tố cáo thiếu minh bạch. Cuối livestream, Công Vinh tuyên bố sẽ khởi kiện các cá nhân vu khống.

Ngày 22/9, luật sư của Công Vinh và Thủy Tiên xác nhận đã nộp đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng. Nguyên nhân là do tháng 7, bà Phương Hằng tố cáo vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh ăn chặn tiền từ thiện, thậm chí còn khẳng định số tiền cặp đôi nhận được nhiều gấp đôi con số 177 tỷ đồng đã được công bố trước đó.

Thủy Tiên và Công Vinh công khai hơn 18.000 trang sao kê cho số tiền từ thiện.

Trước ồn ào này, vợ chồng nữ ca sĩ đã tiến hành làm việc với ngân hàng và công khai hơn 18.000 trang sao kê. Nữ ca sĩ cũng giải thích rõ các khoản thu - chi và thắc mắc của cư dân mạng. Tuy nhiên, toàn bộ quá trình chỉ gói gọn trong 11 phút livestream khiến nhiều khán giả không hài lòng.

Chiều 28/12, Thiếu tướng Hồ Sỹ Niêm, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C02) thông tin về kết quả bước đầu việc xác minh hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên và các nghệ sĩ.

Theo ông Niêm, trong thời gian từ tháng 5/2021 đến nay, trên các trang mạng xã hội đưa thông tin phản ánh về sự không minh bạch của một số cá nhân nghệ sĩ kêu gọi từ thiện đợt mưa lũ năm 2020.