Các nghệ sĩ tham gia chương trình 'Tổ quốc trong tim': Niềm tự hào lớn lao

Ca sĩ Phạm Thu Hà: “Âm nhạc là chất xúc tác kỳ diệu của tình yêu và niềm tự hào dân tộc”
Là gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình nghệ thuật chính luận, ca sĩ Phạm Thu Hà vẫn vô cùng xúc động khi góp mặt vào “concert quốc gia” “Tổ quốc trong tim”.
Cô cảm nhận về bầu không khí tại Hà Nội những ngày này: “Dường như cả thành phố đang cùng nhau nín thở, lắng nghe lại những tiếng vọng của Mùa thu lịch sử 80 năm trước. Trong từng góc phố, từng hàng cây, vẫn còn phảng phất đâu đây khí phách, tinh thần sục sôi của cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại và Quốc khánh 2/9 của nước Việt Nam ta”.
Với Phạm Thu Hà, mùa thu Hà Nội năm nay vì thế còn mang một vẻ đẹp trầm hùng, sâu lắng. Và trong không khí đặc biệt ấy, concert quốc gia 'Tổ quốc trong tim' do Báo Nhân Dân tổ chức không chỉ là một chương trình nghệ thuật đơn thuần.
“Đó là một bản hòa ca vô cùng đặc biệt, nơi những nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, nhiều lứa tuổi cùng đứng chung trên một sân khấu hoà ca những bản hoan ca rực rỡ. Đó là một hình ảnh thật đẹp của sự tiếp nối, nơi thế hệ cha anh trao lại lửa hồng nồng ấm cho lớp người mai sau, nơi mỗi thanh âm, dù mang theo mình những đa dạng về thanh sắc thì đều cùng nhau dệt nên một câu chuyện chung về Tổ quốc”, Phạm Thu Hà chia sẻ.
Nữ ca sĩ cảm nhận, đêm concert, hàng chục nghìn khán giả sẽ cùng nhau hòa chung một nhịp đập trái tim, cùng chung một hơi thở.
“Và âm nhạc chính là chất xúc tác kỳ diệu để biến khoảnh khắc đó thành một sự cộng hưởng vĩ đại của tình yêu và niềm tự hào dân tộc. Với Hà, được góp một thanh âm nhỏ bé của mình vào bản hoà ca ấy là một vinh dự không gì sánh được. Lòng tràn đầy niềm tự hào và mong đợi ngóng chờ tới giây phút cùng hàng vạn trái tim Việt Nam hát lên câu chuyện về một đất nước đã đi qua bão lửa để vươn mình rực rỡ”, nữ ca sĩ bộc bạch.
Nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương: “Ngày càng nhiều ca sĩ trẻ chọn hát những tác phẩm về tình yêu quê hương, Tổ quốc”
Là một trong những nghệ sĩ kỳ cựu biểu diễn tại chương trình, Nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương thông tin, anh sẽ thể hiện 2 bản matshup cùng các nghệ sĩ trẻ.
“Đây không phải là lần đầu tiên có sự phối hợp này. Trước đó, tôi từng cùng các thành viên của Oplus thực hiện một số sản phẩm âm nhạc cách mạng. Được hát cùng họ trong những ngày đất nước mừng niềm vui kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là niềm vinh dự hơn cả. Đặc biệt, khi đứng giữa sân khấu với 50 nghìn khán giả xem trực tiếp và hàng triệu khán giả qua sóng truyền trực tiếp, tôi lại càng có nhiều cảm xúc hơn bao giờ hết”, Nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương cho hay.
Theo Nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, ngày càng có nhiều ca sĩ trẻ lựa chọn hát những tác phẩm sống cùng năm tháng, gợi nhắc về tình yêu Tổ quốc. Đây là tín hiệu tích cực để những sáng tác cách mạng sống mãi với thời gian.
Ca sĩ Hà Lê: “Tôi muốn mang đến tinh thần của một thế hệ mới trên nền tảng về văn hóa và lịch sử của cha ông”
Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, ca sĩ Hà Lê tiết lộ, tại chương trình “Tổ quốc trong tim”, anh sẽ thể hiện 3 ca khúc: “Khát vọng” của nhạc sĩ Thuận Yến (song ca cùng ca sĩ Võ Hạ Trâm), “Huế-Sài Gòn-Hà Nội” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và “Người Việt” do chính anh và các đồng đội trong SpaceSpeakers sáng tác.
“Với những ca khúc như ‘Khát vọng’, ‘Huế-Sài Gòn-Hà Nội’, chúng tôi đã tiến hành xử lý, phối khí khác đi. Làm mới những ca khúc cách mạng cần tìm hiểu điều cốt lõi và hoàn cảnh ra đời của từng tác phẩm. Bởi phải hiểu đúng hồn cốt thì mới có cách xử lý đúng. Mỗi giai điệu đều gợi nhắc về một giai đoạn hào hùng của dân tộc. Và tinh thần đó phải có trong bản phối mới”, Hà Lê cho biết.
Còn với “Người Việt”, Hà Lê lại khéo léo gửi gắm hơi thở đương đại trên dòng nhạc Hiphop. Trong tác phẩm này, anh nhấn mạnh thông điệp: "Tôi muốn mang đến tinh thần của thời đại mới, của một thế hệ dám nghĩ, dám làm, dám thử sức trên nền tảng về văn hóa và lịch sử mà ông cha ta để lại thông qua tác phẩm âm nhạc này".
Ca sĩ nhí Thiên Kim: “Được biểu diễn trong chương trình là niềm tự hào lớn lao”
Với ca sĩ nhí Thiên Kim, được biểu diễn bản matshup “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” và “Bác Hồ - Người cho em tất cả” trong chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” là niềm tự hào lớn lao.
“Em tâm đắc nhất với câu hát: 'Mong sao Bác sống muôn đời, để dìu dắt nhi đồng thành người và kiến thiết nước nhà bằng người'. Với em, câu hát này như một sự dõi theo của Bác, cũng là lời nhắn nhủ các thế hệ trẻ cần nỗ lực học tập, rèn luyện để đóng góp cho đất nước”, cô ca sĩ nhí 13 tuổi chia sẻ.
Thượng sĩ Lê Xuân Huy và Thượng sĩ Nguyễn Hữu Quân: “Vinh dự khi được cùng đồng đội tái hiện màn duyệt binh tại Quảng trường Đỏ”
Là một trong các chiến sĩ từng đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Moscow, Nga), Thượng sĩ Lê Xuân Huy, học viên năm 4, Trường Sĩ quan Lục quân 1, bày tỏ niềm vinh dự khi được cùng đồng đội tái hiện lại màn duyệt binh trên sân khấu “Tổ quốc trong tim”.
“Tôi rất vui khi một lần nữa được khoác lên quân phục của Quân đội nhân dân Việt Nam để thể hiện bản lĩnh, tinh thần thép của người lính Cụ Hồ trước hàng chục nghìn khán giả. Bên cạnh đó, việc các chiến sĩ xuất hiện trong tiết mục hòa âm Quốc ca ngay đầu chương trình cũng hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cảm xúc cho mọi người”, Thượng sĩ Lê Xuân Huy nói thêm.
Cùng chung niềm tự hào khi lần nữa tái hiện màn duyệt binh tại Quảng trường Đỏ, Thượng sĩ Nguyễn Hữu Quân, học viên năm 4, Trường Sĩ quan Lục quân 1, cho hay: “Nếu như tại Moscow, chúng tôi duyệt binh cho kiều bào Việt Nam ở Nga và nhân dân Nga xem, thì tại sân khấu ‘Tổ quốc trong tim’ lần này, chúng tôi cũng hết mình để có màn trình diễn đẹp mắt trước những người dân Việt Nam. Sự tự hào này cũng đi kèm với trách nhiệm, thôi thúc chúng tôi tập luyện nghiêm chỉnh để có phần duyệt binh đúng, đều, mạnh, đẹp, phục vụ người xem”.