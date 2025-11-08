Các nghệ sĩ tham gia chương trình 'Tổ quốc trong tim': Niềm tự hào lớn lao

Ca sĩ Phạm Thu Hà: “Âm nhạc là chất xúc tác kỳ diệu của tình yêu và niềm tự hào dân tộc”

Là gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình nghệ thuật chính luận, ca sĩ Phạm Thu Hà vẫn vô cùng xúc động khi góp mặt vào “concert quốc gia” “Tổ quốc trong tim”.

Cô cảm nhận về bầu không khí tại Hà Nội những ngày này: “Dường như cả thành phố đang cùng nhau nín thở, lắng nghe lại những tiếng vọng của Mùa thu lịch sử 80 năm trước. Trong từng góc phố, từng hàng cây, vẫn còn phảng phất đâu đây khí phách, tinh thần sục sôi của cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại và Quốc khánh 2/9 của nước Việt Nam ta”.

Sân khấu chương trình trong đêm tổng duyệt.

Với Phạm Thu Hà, mùa thu Hà Nội năm nay vì thế còn mang một vẻ đẹp trầm hùng, sâu lắng. Và trong không khí đặc biệt ấy, concert quốc gia 'Tổ quốc trong tim' do Báo Nhân Dân tổ chức không chỉ là một chương trình nghệ thuật đơn thuần.

“Đó là một bản hòa ca vô cùng đặc biệt, nơi những nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, nhiều lứa tuổi cùng đứng chung trên một sân khấu hoà ca những bản hoan ca rực rỡ. Đó là một hình ảnh thật đẹp của sự tiếp nối, nơi thế hệ cha anh trao lại lửa hồng nồng ấm cho lớp người mai sau, nơi mỗi thanh âm, dù mang theo mình những đa dạng về thanh sắc thì đều cùng nhau dệt nên một câu chuyện chung về Tổ quốc”, Phạm Thu Hà chia sẻ.

Nữ ca sĩ cảm nhận, đêm concert, hàng chục nghìn khán giả sẽ cùng nhau hòa chung một nhịp đập trái tim, cùng chung một hơi thở.