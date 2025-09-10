Các ngân hàng nối tiếp nhau rao bán nợ 'khủng' của Quảng An I

09/10/2025

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa thông báo rao bán khoản nợ của Công ty Cổ phần Công Nghiệp Quảng An I theo hai hợp đồng tín dụng ký năm 2019.

Tổng giá trị ghi sổ của khoản nợ tạm tính đến ngày 1/10 là hơn 186 tỷ đồng.

Giá bán khoản nợ theo giá thỏa thuận trực tiếp giữa LPBank và bên mua nợ.

Tài sản bảo đảm cho khoản vay của Quảng An I tại LPBank gồm 5 bất động sản tại địa chỉ: Lô HV-24, khu du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự cao cấp ven biển, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

CTCP Công nghiệp Quảng An I có trụ sở tại Bắc Ninh, hoạt động kinh doanh vận tải, chủ yếu làm dịch vụ chở khách du lịch và vận tải hành khách bằng xe buýt, tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Doanh nghiệp do ông Lưu Văn Toàn làm người đại diện theo pháp luật.

quang an 1 110607 42904.jpg
Quảng An 1 là thương hiệu quen thuộc về cho thuê xe chở khách du lịch. Ảnh: Quảng An I.

LPBank không phải là ngân hàng duy nhất rao bán khoản nợ của doanh nghiệp này. Trước đó, nhiều ngân hàng khác cũng đã tiến hành xử lý tài sản bảo đảm của Quảng An I.

Tháng 3/2025, Agribank từng rao bán lô xe gần 100 chiếc của Quảng An I, đến nay ngân hàng vẫn đang tiến hành rao bán. 

Trong đó, có 68 xe ô tô Huyndai và Mercedes-Benz được Agribank rao bán với giá khởi điểm 12,8 tỷ đồng; 27 xe ô tô chở khách từ 29 đến 46 ghế có giá khởi điểm 22,17 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 9/2024, Sacombank từng rao bán 101.910m2 đất thuộc thửa đất số 161, tờ bản đồ số 14, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh (nay là xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh) với giá 521,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, tháng 10/2021, Ngân hàng SHB cũng thông báo thực hiện quyền bán nợ đối với khoản vay của Quảng An I tại SHB Chi nhánh Kinh Bắc. Tại thời điểm đó, dư nợ gốc của Quảng An I tại SHB Chi nhánh Kinh Bắc là hơn 417,3 tỷ đồng, dư nợ lãi gần 107,2 tỷ đồng.

Khoản vay của Quảng An I tại SHB được đảm bảo bằng 18 quyền sử dụng đất tại TP Đà Nẵng, thuộc sở hữu của CTCP Phát triển Đô thị Du lịch Quảng An Đà Nẵng.

