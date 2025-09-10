Các ngân hàng nối tiếp nhau rao bán nợ 'khủng' của Quảng An I

LPBank không phải là ngân hàng duy nhất rao bán khoản nợ của doanh nghiệp này. Trước đó, nhiều ngân hàng khác cũng đã tiến hành xử lý tài sản bảo đảm của Quảng An I.

Tháng 3/2025, Agribank từng rao bán lô xe gần 100 chiếc của Quảng An I, đến nay ngân hàng vẫn đang tiến hành rao bán.

Trong đó, có 68 xe ô tô Huyndai và Mercedes-Benz được Agribank rao bán với giá khởi điểm 12,8 tỷ đồng; 27 xe ô tô chở khách từ 29 đến 46 ghế có giá khởi điểm 22,17 tỷ đồng.