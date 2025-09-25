Các ngân hàng đang đối mặt với thách thức về an ninh mạng

Tuy vậy, ngành ngân hàng đang đối mặt với không ít thách thức trong việc khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu: làm sao để chuyển hóa khối dữ liệu khổng lồ thành trải nghiệm liền mạch, lấy khách hàng làm trung tâm ở mọi điểm chạm, làm sao để kết hợp AI, phân tích dữ liệu lớn và các công nghệ mới nhằm mang đến dịch vụ cá nhân hóa theo thời gian thực, đồng thời vẫn đảm bảo an toàn, bảo mật. Đó không chỉ là bài toán công nghệ, mà còn là chiến lược dài hạn để biến dữ liệu thành tài sản chiến lược, nuôi dưỡng niềm tin và sự gắn kết của khách hàng.

Trong bối cảnh AI đang mở ra nhiều cơ hội đột phá, việc khai thác dữ liệu thông minh được xem là chìa khóa tạo lợi thế cạnh tranh cho ngành ngân hàng, đồng thời cũng đặt ra những thách thức an ninh chưa từng có tiền lệ. Trong bối cảnh các ngân hàng đang tăng tốc chuyển đổi số và đối diện ngày càng nhiều thách thức an ninh. Vấn đề này đã được đề cập tại phiên thảo luận về “Quản trị an ninh mạng trong môi trường rủi ro hiện nay” đã mang đến những phân tích thực tiễn, giải pháp công nghệ và góc nhìn chiến lược nhằm bảo vệ dữ liệu, hệ thống thanh toán cũng như củng cố niềm tin số trong ngành tài chính – ngân hàng.

Phân thảo luận này đã tập trung vào các nội dung chính gồm: bảo mật dữ liệu trên thiết bị di động cho doanh nghiệp, nhận diện rủi ro nội bộ bằng AI, ngăn chặn rò rỉ dữ liệu trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, các mối đe dọa tiềm ẩn trong lưu lượng tài chính, chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với tấn công ransomware...

Ông Trần Quốc Long, Trưởng phòng Kỹ thuật của Vietsunshine đã chia sẻ về nguy cơ tiềm ẩn từ lưu lượng mã hóa và lưu lượng nội bộ di chuyển ngang, vốn là những “điểm mù” lớn nhất đối với dữ liệu khách hàng và hệ thống thanh toán.