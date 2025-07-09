Các khu đất ‘vàng’ lấy ý kiến dân về phương án giá có gì đặc biệt?

Ngày 7/9, thông tin từ UBND TP Huế cho biết, vừa công bố dự thảo phương án giá đất để đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại những khu đất “vàng” trên các tuyến đường Trần Cao Vân và Nguyễn Tri Phương (phường Thuận Hóa).

Đây là các khu đất nằm ở vị trí trung tâm thành phố, tiếp giáp nhiều trục đường lớn, gần Vincom Plaza và chỉ cách trụ sở UBND thành phố khoảng 1km.