Các khối quân đội lên tàu vào Nam, bịn rịn chia tay người dân Hà Nội

04/09/2025 09:42

Trưa ngày 3/9, rất đông người dân tới Ga Hà Nội để chào tạm biệt các chiến sĩ khối quân đội sau khi hoàn thành nhiệm vụ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9.