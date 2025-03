Các hãng xe đua nhau tặng miễn giảm lệ phí trước bạ, tặng tiền cho khách mua ô tô

Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số bán xe trong tháng 1-2025 toàn thị trường chỉ đạt 18.893 xe, giảm 40% so với tháng 12-2024 (hơn 31.000 xe) và giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm 2024. Nếu tính thêm doanh số từ các hãng không thuộc VAMA như VinFast (hơn 10.000 xe) và Hyundai (3.074 xe), tổng cộng thị trường tiêu thụ khoảng 31.967 xe trong tháng 1.

Dữ liệu chính thức cho tháng 2-2025 chưa được công bố nhưng theo thông lệ hằng năm, sức mua thường suy yếu sau Tết do tâm lý "no dồn đói góp" của người Việt. Do vậy, thời điểm này, các hãng xe buộc phải đẩy mạnh các chương trình ưu đãi nhằm kích thích nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.