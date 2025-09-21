'Các em học sinh lớp 7 trong vụ cô giáo bị túm tóc không vô cảm'

Bài viết dưới đây là chia sẻ của Tiến sĩ tâm lý Đặng Hoàng Ngân, một nhà tâm lý độc lập, nhằm lý giải phản ứng của các em học sinh lớp 7 trong vụ việc cô giáo bị túm tóc ở Hà Nội, giúp phụ huynh, nhà trường, cộng đồng hiểu đúng về trạng thái tâm lý của các em thay vì vội vàng quy kết “vô cảm”:

Hình ảnh từ video cho thấy, hai em ngồi ngay sau bạn có hành vi túm tóc, ấn đầu cô giáo có phản ứng sốc rõ ràng: Một em giật mình lùi lại và che miệng rất lâu, em kia đứng nép và quay mặt vào tường trong một lúc. Sự tê liệt là biểu hiện rất rõ của phản ứng sốc. Trong sự tê liệt ấy, rất khó để đưa ra những quyết định hành động theo kỳ vọng thông thường của một người bình tĩnh quan sát sự việc qua camera.

Một bạn nam ngồi bàn đầu đưa hai tay che mắt trong phần lớn thời gian và có xu hướng quay sang bạn bên cạnh để neo nguồn chú ý của mình. Một bạn nam khác đứng lên, giơ bàn tay lên mắt và tự nhìn, đó cũng có thể là phản ứng tự tách rời khỏi tình huống căng thẳng.

Kể cả những hành vi ngược với kỳ vọng về sự chính trực nhất cũng có thể là sự thể hiện bên ngoài của nỗi sợ và sự tê liệt. Nhiều em quan sát sự việc rồi quay sang nói cười. Có em đi ngang qua mà không hề tỏ ý muốn giúp đỡ. Nhìn từ con mắt bên ngoài, những hành động ấy vô cảm lắm. Nhưng ở tuổi thiếu niên ấy, bên trong các em có thể sống động hơn rất nhiều: “Mình đây cứng rắn, chẳng việc gì phải cuống lên”; “Đứa kia là bạn mình, mình quý nó”;...