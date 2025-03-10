Các đồng minh NATO gây sức ép với Hy Lạp chuyển giao máy bay tiêm kích cho Ukraine

Truyền thông châu Âu cho biết, các áp lực chủ yếu đến từ Mỹ và Pháp cũng như một số các nước Đông Âu buộc Hy Lạp mua thêm hệ thống vũ khí theo sáng kiến ​​Danh mục Yêu cầu Ưu tiên (PURL). Trong trường hợp Hy Lạp quyết định tiếp tục, thì nước này sẽ bán Mirage 2000-5 cho các bên trung gian như Mỹ, Pháp và Đức, hoặc có thể bán cho các quốc gia Đông Âu khác như Cộng hòa Séc và Estonia. Bất chấp áp lực ngày càng gia tăng, các nguồn tin ngoại giao cho biết Hy Lạp vẫn phản đối ý tưởng này. Hy Lạp được cho là không muốn mạo hiểm sử dụng công nghệ quân sự tiên tiến của mình trong một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga.

Hy Lạp đã mua thêm 24 máy bay chiến đấu Rafale hiện đại từ Pháp. Trong khi, việc hỗ trợ kỹ thuật cho các máy bay 2000-5 sẽ kết thúc vào năm 2027 nên nước này đang thực hiện các cách để thanh lý số máy bay cũ. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán với Ấn Độ về việc bán máy bay đã không đạt được kết quả. Hy Lạp đang đàm phán với Pháp để mua thêm một loạt máy bay chiến đấu Rafale và đàm phán mức giá thích hợp đối với một số máy bay 2000-5.

(Ảnh minh họa: KT)

Kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra, Hy Lạp đã cung cấp cho Ukraine xe bọc thép, tên lửa, súng trường và cũng tham gia huấn luyện phi công chiến đấu cơ F-16. Tuy nhiên, Hy Lạp đã từ chối yêu cầu của Ukraine về cung cấp hệ thống phòng không Patriot hoặc S-300. Ngoài ra, người phát ngôn chính phủ Hy Lạp đã tuyên bố rằng, Hy Lạp sẽ không gửi quân đến Ukraine như một phần của bất kỳ đảm bảo an ninh nào trong tương lai của châu Âu. Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cũng cho biết, tiến trình đàm phán hòa bình phải bắt đầu bằng lệnh ngừng bắn ngay lập tức.