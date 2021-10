Các đơn khiếu nại Jungkook (BTS) quảng cáo trá hình đã được Ủy ban Thương mại lên tiếng phản hồi: Netizen Hàn phản ứng ra sao?

- Tôi thật sự khó chịu đấy!! Rõ ràng là Jungkook chẳng làm gì sai nhưng lại có kẻ gửi đơn khiếu nại?!!!

- Làm ơn, phạt thêm tiền những kẻ đã đưa ra khiếu nại sai lệch đi!!!

- Ủy ban Thương mại Công bằng còn rất nhiều việc phải giải quyết, nhưng họ đang lãng phí thời gian và nhân lực của mình vì những kẻ dở hơi này.

- Thật sự là tôi phát chán với quá nhiều kẻ điên rồ!! Hãy để Jungkook được yên.

- Từ việc giúp đỡ doanh nghiệp nhỏ không công lại thành ra bị khiếu nại?? Điên rồ!!!

- Bảo sao mà ở concert Jungkook lại phải đáp trả anti như thế.

- Đây là lý do mà Jungkook phải gào lên 'So What' đấy!! Mấy người không còn chuyện gì để làm ư?!!!

Jungkook giới thiệu bài hát 'So What' của BTS bằng một lời đáp trả haters cực chất

Sau phản hồi từ Ủy ban Thương mại, netizen đã nhớ ngay đến việc gần đây Jungkook đã ngầm có hành động đáp trả antifan trong concert 'PERMISSION TO DANCE ON STAGE' của BTS. Cụ thể trước khi BTS trình diễn ca khúc 'So What', Jungkook đã chia sẻ: 'Dạo này mình có những lời muốn gửi đến những người không thích mình. THẾ THÌ ĐÃ SAO NÀO?!!!' Và mặc dù đây là lời giới thiệu ngắn vào bài hát, nhưng nó cũng đồng thời là thông điệp ngầm 'đáp trả' những kẻ đang buông lời ác ý với nam idol.