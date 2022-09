Các doanh nghiệp của bốn 'ông Bầu' đình đám làm ăn ra sao?

Bầu Thắng

CTCP Đồng Tâm của ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Đồng Tâm Group, vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022.

Năm 2021, Đồng Tâm đạt doanh thu đạt 1.938 tỷ đồng, tăng trưởng 2,55% so với cùng kỳ, đạt gần 88,1% kế hoạch; Lợi nhuận đạt 110,8 tỷ đồng, tăng trưởng 26,5% so với cùng kỳ, đạt 138,5% kế hoạch. Tổng tài sản đạt 6.947 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ.

Năm 2022, Đồng Tâm đặt mục tiêu doanh thu thuần 2.300 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 225 tỷ đồng; dự kiến chia cổ tức 12%.

Theo danh sách cổ đông ngày 14/9, cổ đông lớn đang nắm giữ 61.325.052 cổ phiếu, tương ứng 90,279% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty và hơn 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ 9,721% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Vì vậy CTCP Đồng Tâm không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng.

Đồng Tâm cho biết, thời gian tới, công ty sẽ thực hiện thông báo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nộp hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng nhằm bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.