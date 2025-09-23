Các điểm tham quan khi hành hương về đất Phật

Bodh Gaya ở Ấn Độ là điểm hành hương tôn kính nhất với Phật tử trên toàn thế giới và nổi tiếng với cây bồ đề - nơi Đức Phật giác ngộ.
Nằm ở quận Gaya, bang Bihar, Bodh Gaya được gọi là vùng đất giác ngộ và là điểm khởi đầu của Phật giáo. Nằm ở phía tây sông Phalgu, Bodh Gaya được Thái tử Siddhartha Gautama (Thái tử Tất Đạt Đa Cồ Đàm) tìm đến và ngồi thiền dưới cây bồ đề trong 49 ngày đêm, cho đến khi đạt được sự giác ngộ và trở thành Đức Phật. Trong ảnh là quần thể chùa Mahabodhi
Đến Bodh Gaya, bạn nhất định phải đến nơi Đức Phật giác ngộ, đó là chùa Mahabodhi. Đây là Di sản thế giới trải rộng trên 4,8 ha có kiến trúc mang phong cách Ấn Độ và nghệ thuật Phật giáo. Bên trong chùa có một bức tượng Phật dát vàng trong tư thế chạm đất, tượng trưng cho sự chiến thắng ma chướng và đạt giác ngộ. Phía sau chùa có một phiến đá sa thạch đánh dấu chính xác nơi Đức Phật đã ngồi thiền.
Bên trái chùa Mahabodhi là một cây bồ đề linh thiêng. Cây bồ đề nguyên thủy đã không còn, cây hiện tại được cho là hậu duệ trực tiếp của cây bồ đề mà Đức Phật đã ngồi thiền định. Ở đây có hồ sen Muchalinda mà các Phật tử đều đến thăm. Chùa mở cửa từ 5 giờ đến 21 giờ.
Bảo tàng hội Khảo cổ học Ấn Độ nằm trong quần thể chùa Mahabodhi. Ở đây bạn được chiêm ngưỡng các tượng Phật với nhiều tư thế khác nhau, các tác phẩm điêu khắc bằng đá và đồng tinh xảo, các trụ lan can và nhiều hiện vật khác.
Gần quần thể chùa Mahabodhi có tượng Phật lớn cao 24m tọa trên bệ sen lớn, được Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ XIV khánh thành vào năm 1989. Tượng được chế tác từ đá sa thạch và đá granit đỏ chạm khắc tinh xảo. Đây là biểu tượng nổi bật của sự bình yên và giác ngộ tại Bodh Gaya. Nơi đây mở cửa hàng ngày và không thu phí vào cửa.
Bodh Gaya có nhiều chùa quốc tế như: chùa Hoàng gia Bhutan, đền Indosan Nippon Nhật Bản, chùa Phật Quốc Tự của Việt Nam. Ở đây có chùa Wat Thai của Thái Lan nổi tiếng với tượng Phật bằng đồng cao 25m và nhiều hình ảnh liên quan đến cuộc đời Đức Phật. Chùa được chính phủ Thái Lan xây vào năm 1956 và được coi là ngôi chùa đẹp nhất ở Bodh Gaya. Trong ảnh là chùa Wat Thai
Bạn đừng quên đến hang động Dungeshwari cách Bodh Gaya khoảng 12km. Trong hang có nhiều bảo tháp và đền thờ Phật. Người ta tin rằng Đức Phật đã dành vài năm trong hang động trước khi đến Bodh Gaya ngồi thiền dưới cây bồ đề. Nằm ở vị trí đẹp nên nơi đây trở thành điểm trekking nổi tiếng.
Chợ Tây Tạng là trung tâm của các hiện vật tâm linh tại Bodh Gaya. Bạn có thể mua bánh xe cầu nguyện Tây Tạng thủ công, tượng Phật bằng đồng thau và đồng đỏ, khăn choàng và túi xách thủ công…Chợ cũng có các quầy hàng ẩm thực Tây Tạng và Trung Quốc. Chợ mở cửa từ 9 giờ - 20 giờ và do người Tây Tạng quản lý.
Nếu bạn muốn tìm tài liệu Phật giáo chính thống thì đến nhà sách Mahabodhi gần quần thể chùa Mahabodhi. Ở đây có các sách về Phật giáo và đĩa CD các bài tụng, thần chú và giáo lý tâm linh. Trong ảnh là một góc quần thể chùa Mahabodhi.
Thời điểm lý tưởng nhất để đến Bodh Gaya là từ tháng Mười đến tháng Ba. Lúc này là mùa đông, nhiệt độ từ 24 độ C đến 10 độ C rất dễ chịu. Thời gian này cũng có nhiều lễ hội Phật giáo cầu nguyện cho hòa bình thế giới và để các Phật tử thể hiện lòng tôn kính đối với Đức Phật. Trong ảnh là đền Nhật Bản Indosan Nippon ở Bodh Gaya ở Bodh Gaya
Bodh Gaya nằm cách sân bay quốc tế Gaya khoảng 12km, cách ga xe lửa Gaya Junction khoảng 16 km, còn đường ô tô thì rất thuận tiện nên bạn có nhiều lựa chọn để đi. Xe lam, taxi và xe buýt luôn sẵn sàng đưa bạn đến các điểm tham quan. Trong ảnh là chùa Hoàng gia Bhutan ở Bodh Gaya
Đến Bodh Gaya bạn cần ăn mặc lịch sự và mang giày thoải mái để đi bộ. Mùa đông cần mang theo quần áo phù hợp; mùa hè cực kỳ nóng nên mang theo dù, nón, kính râm và phải uống đủ nước. Trong ảnh là chùa Miến Điện ở Bodh Gaya