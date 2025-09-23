Các điểm tham quan khi hành hương về đất Phật

Thời điểm lý tưởng nhất để đến Bodh Gaya là từ tháng Mười đến tháng Ba. Lúc này là mùa đông, nhiệt độ từ 24 độ C đến 10 độ C rất dễ chịu. Thời gian này cũng có nhiều lễ hội Phật giáo cầu nguyện cho hòa bình thế giới và để các Phật tử thể hiện lòng tôn kính đối với Đức Phật. Trong ảnh là đền Nhật Bản Indosan Nippon ở Bodh Gaya ở Bodh Gaya