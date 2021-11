Các điểm đến Đông Nam Á "chạy đua" mở cửa du lịch đón mùa cao điểm

7 giờ trước Phim ảnh

Ngày 5/11 này, “chị đẹp” Angelina Jolie đánh dấu sự trở lại bằng tác phẩm giật gân Those who wish me dead (tựa Việt: Kẻ nguyền ta chết). Khởi đầu chậm rãi, bộ phim đem đến những biến cố kịch tính vào nửa sau trong hành trình sinh tồn khắc nghiệt. Như thường lệ, diễn xuất đầy nội lực của Angelina Jolie là điểm sáng bảo chứng cho các tác phẩm mà ngôi sao này tham gia.