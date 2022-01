Các dấu hiệu "tế nhị" của ung thư vú phụ nữ thường bỏ qua

Your browser does not support the audio element.

Mặc dù ung thư vú có thể xảy ra với bất kỳ ai ở mọi lứa tuổi, nhưng có một số yếu tố nguy cơ có thể làm tăng nguy cơ phát triển bệnh. Một số nguy cơ phổ biến của ung thư vú bao gồm gen, béo phì, tuổi tác, giới tính (phụ nữ có nhiều khả năng bị ung thư vú), rượu, không sinh con…

5 dấu hiệu của ung thư vú

Theo Times of Inida, các khối u hoặc đau ở vú thường được coi là dấu hiệu ban đầu của ung thư vú. Bệnh thường không gây đau khi bắt đầu.