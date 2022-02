Các dấu hiệu ở mắt cảnh báo sức khỏe bất ổn

“Vì vậy, điều quan trọng là cần phát hiện sớm bệnh để điều trị hiệu quả, nhằm giảm thiểu nguy cơ mất thị lực”.

Vấn đề ở mắt cũng có thể liên quan tới sức khỏe các cơ quan khác trong cơ thể. Ảnh minh họa: Allaboutvision

Nhìn mờ



Ông Edmonds chia sẻ: “Nhìn mờ có thể do nhiều nguyên nhân gây ra, trong đó có bệnh võng mạc tiểu đường. Người bệnh có cảm giác giống như đeo kính râm hoặc khó khăn khi nhìn đường vào buổi tối”.



Ngoài ra, chứng đau nửa đầu, viêm dây thần kinh thị giác, thủng võng mạc, chảy máu do chấn thương và xước mắt đều có thể khiến nhìn mờ.



Trong một số trường hợp, mờ mắt là dấu hiệu khẩn cấp của đột quỵ, nhiễm trùng huyết.



Một dạng bệnh khác có biểu hiện trên là tăng nhãn áp - dây thần kinh thị giác, kết nối mắt với não, bị tổn thương. Ban đầu, bệnh thường không biểu hiện triệu chứng. Nhưng khi bệnh trở nên trầm trọng hơn, người mắc sẽ bị mờ mắt hoặc nhìn thấy các vòng tròn bảy sắc cầu vồng xung quanh đèn sáng.



Mắt sưng húp hoặc quầng thâm



Có một số yếu tố góp phần gây ra quầng thâm và bọng mắt ngoài vấn đề lão hóa. Chẳng hạn, bạn đang ăn quá nhiều muối, gây giữ nước.



Thêm vào đó là các tác nhân nghiêm trọng hơn bao gồm mất cân bằng nội tiết tố, nhiễm trùng xoang, dị ứng, thiếu máu, các vấn đề về tuyến giáp hoặc thận.



Hagen Schumacher, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, cho biết: “Đối với một số người, quầng thâm do di truyền, da mỏng, thiếu ngủ hoặc bị nám”.



“Rượu làm cơ thể mất nước, góp phần phá vỡ mức collagen tự nhiên của bạn. Nếu bạn hút thuốc, nicotine trong thuốc lá không chỉ ức chế sự hình thành collagen mà còn ảnh hưởng tới giấc ngủ, khiến chất lỏng tích tụ bên dưới mắt".



Mắt đổi màu



Nếu bạn khỏe mạnh, phần lòng trắng của mắt phải có màu trắng. Mắt mờ, mất đi sự long lanh thường là dấu hiệu của thiếu ngủ hoặc ăn uống thiếu chất.



Lòng trắng của mắt có màu đỏ có thể do viêm kết mạc, viêm bờ mi, khô mắt hoặc mạch máu bị vỡ. Bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ nếu tình trạng không thuyên giảm trong một vài ngày.



Nếu lòng trắng của mắt có màu vàng, khả năng nồng độ bilirubin trong máu tăng cao.



Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh nhận định: “Đó dấu hiệu của một vấn đề nghiêm trọng, chẳng hạn như bệnh gan, vì vậy bạn cần được trợ giúp y tế sớm”.



Các nguyên nhân khác của vàng mắt bao gồm viêm tụy, viêm gan và bệnh hồng cầu hình liềm.



Mắt khô



Khô mắt xảy ra khi nước mắt không được sản xuất đủ để bôi trơn bề mặt của mắt. Đó là hậu quả sau một đêm uống rượu nhiều, thức khuya, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, điều hòa không khí hoặc bụi.



Nhưng bạn nên đi khám nếu bị khô mắt kéo dài, hoặc có thêm các triệu chứng khác như kích ứng hoặc đau.



Một bệnh tự miễn dịch có thể khiến mắt bị khô, ví dụ như hội chứng Sjogren, thường có ở độ tuổi từ 40 đến 60, cũng gây ra khô môi và da, đau cơ, nhiễm trùng xoang.



Lupus, một dạng bệnh tự miễn khác, gây khô mắt, viêm các bộ phận khác nhau của cơ thể bao gồm phổi, tim, gan, khớp và thận.