Các dạng tự kỷ thường gặp và cách nhận biết tự kỷ sớm ở trẻ như thế nào?

Các triệu chứng của tự kỷ thường xuất hiện trong giai đoạn đầu của cuộc đời, thường là trước khi trẻ lên 3 tuổi. Tuy nhiên, một số trẻ có thể phát triển bình thường trong một khoảng thời gian trước khi xuất hiện các dấu hiệu tự kỷ. Do tính chất phức tạp và đa dạng của tự kỷ, mỗi trẻ có thể có những biểu hiện và mức độ nghiêm trọng khác nhau, từ nhẹ đến nặng và từ đó cũng xuất hiện các dạng tự kỷ khác nhau.

Một dạng phổ biến là rối loạn phổ tự kỷ (Autistic Disorder), thường được chẩn đoán từ những năm đầu đời. Trẻ mắc dạng này có thể gặp khó khăn rõ rệt trong giao tiếp, tương tác xã hội và thực hiện các hành vi lặp đi lặp lại. Các dấu hiệu đặc trưng bao gồm khó khăn trong việc diễn đạt cảm xúc, thiếu giao tiếp bằng mắt và không tham gia vào các hoạt động xã hội.

Hành vi cứng nhắc và dễ bị căng thẳng khi có thay đổi trong thói quen hoặc môi trường cũng có thể xuất hiện. (Trung tâm can thiệp sớm Sunshine).

Hội chứng Asperger (Asperger Syndrome)

Hội chứng Asperger (Asperger Syndrome) là một dạng tự kỷ nhẹ hơn, thường được nhận diện khi trẻ có khả năng ngôn ngữ và trí tuệ bình thường hoặc vượt trội. Trẻ mắc hội chứng Asperger thường gặp khó khăn trong việc hiểu và sử dụng tín hiệu xã hội mặc dù ngôn ngữ phát triển bình thường. Các đặc điểm bao gồm sở thích mãnh liệt vào các chủ đề cụ thể và sự cứng nhắc trong hành vi, cùng với khó khăn trong tương tác xã hội.

Rối loạn phổ tự kỷ không đặc hiệu

Rối loạn phổ tự kỷ không đặc hiệu (Pervasive Developmental Disorder - Not Otherwise Specified - PDD-NOS) được chẩn đoán khi trẻ có triệu chứng của tự kỷ nhưng không hoàn toàn khớp với các tiêu chí của các dạng tự kỷ khác. Trẻ em mắc PDD-NOS có thể gặp khó khăn trong một số lĩnh vực phát triển, chẳng hạn như giao tiếp hoặc hành vi xã hội, nhưng các triệu chứng không đủ nghiêm trọng để chẩn đoán là rối loạn phổ tự kỷ hoặc hội chứng Asperger.

Hội chứng Kanner (Kanner Syndrome)