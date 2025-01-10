Các cuộc biểu tình xảy ra tại thủ đô Rabat, thành phố Temara gần đó và thành phố Oujda ở phía Đông Bắc, cũng như một số khu vực khác, đánh dấu ngày biểu tình thứ tư liên tiếp xảy ra tại Ma-rốc. Hiện chưa có báo cáo về thương vong và thiệt hại.

Các cuộc đụng độ bạo lực nổ ra ở Ma-rốc sau nhiều ngày biểu tình (Ảnh: Reuters).

Các cuộc biểu tình do thanh niên lãnh đạo được khởi xướng bởi một nhóm có tên gọi là “GenZ 212”. Trong một tuyên bố được đăng trên Facebook vào hôm qua, nhóm này đã bày tỏ “lấy làm tiếc về các hành vi bạo lực hoặc phá hoại ảnh hưởng đến tài sản công cộng hoặc tư nhân”.

Tuyên bố của nhóm cũng kêu gọi những người tham gia giữ thái độ ôn hòa và tránh mọi hành vi có thể làm suy yếu tính hợp pháp của những yêu cầu chính đáng.

Hơn 200 người biểu tình, chủ yếu là thanh thiếu niên, đã bị bắt giữ trong những ngày qua tại thủ đô Rabat, hầu hết sau đó đã được thả. Tuy nhiên, các công tố viên Ma-rốc cho biết, 37 người sẽ bị xét xử với các tội danh liên quan.

Chính quyền Ma-rốc tuyên bố, họ sẵn sàng lắng nghe, phản ứng tích cực và trách nhiệm với những yêu cầu của giới trẻ.