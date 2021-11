Các bộ, tỉnh, thành phố sẽ được kết nối cơ sở dữ liệu dân cư

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu khác.

Đồng thời, Bộ Công an cũng chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đánh giá, kiểm tra lỗ hổng bảo mật, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin khi thực hiện việc kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu khác.

Quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong việc kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng, lưu trữ dữ liệu thông tin công dân để giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ công tác quản lý Nhà nước và phát triển kinh tế xã hội.

Quyết định nêu rõ, Bộ TT&TT có trách nhiệm đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, đường truyền kết nối, quản lý, duy trì, vận hành phát triển Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia đã hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác, hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước và các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội để phục vụ phát triển Chính phủ điện tử định hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam.

Bộ TT&TT cũng có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương hoàn thiện cơ sở dữ liệu, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, kết nối, chia sẻ.

