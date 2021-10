Các biến thể phụ của Delta tấn công Anh và Ấn Độ khác nhau thế nào?

Ấn Độ đang phải vật lộn ứng phó với các đột biến của biến thể Delta, gọi chung là Delta Plus. Song, chúng hiện chưa cho thấy khả năng lây lan hay gây hại ác liệt hơn chủng bố mẹ, vốn từng đẩy hệ thống y tế của đất nước với 1,3 tỷ dân trên bờ vực sụp đổ hồi đầu năm nay.



Học sinh được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào lớp tại một trường học ở bang Assam, đông bắc Ấn Độ. Ảnh: Xinhua

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, kinh nghiệm ứng phó của Ấn Độ đối với các biến thể phụ của Delta có thể không giúp ích cho Anh. Lí do vì, các đột biến Delta ở quốc gia đông dân thứ 2 thế giới chủ yếu là hai biến thể phụ AY.1 và AY.2. Nước này cũng ghi nhận một số trường hợp mắc biến thể phụ AY.4, nhưng loại biến thể phụ đang gây lo ngại ở Anh là AY.4.2, sản phẩm kết hợp giữa AY.4 với phiên bản tăng đột biến S: Y145H.



Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng dẫn lời Tiến sĩ Anurag Agrawal, Giám đốc Viện Nghiên cứu gen và sinh học tích hợp CSIR ở New Delhi nói, kết quả giải trình tự gen đã chỉ ra rằng các biến thể Delta Plus không có điểm đặc biệt nào. Chúng có khả năng lây lan rộng và gây nguy hiểm tương đương chủng gốc Delta.



Biển thể Delta Plus đầu tiên của Ấn Độ được nhận diện trong các ca mắc ở bang Maharashtra, nơi tọa lạc của thủ phủ tài chính Mumbai. Vào thời điểm đó, nước này mới chỉ bắt đầu thoát khỏi nỗi kinh hoàng của làn sóng lây nhiễm thứ 2 do biến thể Delta gây ra. Ý kiến nhận định về sự bùng phát của một đột biến nguy hiểm hơn - dễ lây lan hơn và có khả năng né tránh vắc xin ngừa Covid-19 - khiến ai cũng rùng mình sợ hãi.



Tuy nhiên, viễn cảnh đáng sợ đã không xảy ra.