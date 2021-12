Các bị cáo vụ giết người đổ bê tông bất ngờ từ chối luật sư chỉ định

Your browser does not support the video tag.

Sáng ngày 1/12, TAND cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án giết người đổ bê tông phi tang thi thể theo đơn kháng cáo kêu oan của các bị cáo Phạm Thị Thiên Hà (32 tuổi ngụ tại TP.HCM), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (41 tuổi, ngụ tại Quảng Ngãi), Trịnh Thị Hồng Hoa (mẹ của Hà, 67 tuổi, ngụ tại Kiên Giang).

Các bị cáo đang bị tạm giam tại Bình Dương, do quãng đường từ trại tạm giam tới tòa khá xa nên gần 10h các bị cáo mới được dẫn giải tới tòa. Các bị cáo được mặc quần áo bảo hộ để phòng chống dịch Covid-19.

Đang mắc bệnh nặng nên bị cáo Phạm Thị Thiên Hà không thể tự đi, đứng được, phải có người dìu vào phòng xử.