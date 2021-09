Các bác sĩ đang chiến đấu bằng cả trái tim người thầy thuốc với một mong ước bệnh nhân sớm phục hồi

“Tôi luôn ý thức được sứ mệnh và trách nhiệm của bản thân trên mặt trận chống dịch. Không ai là an toàn khi đại dịch đang hoành hành, gia đình tôi cũng thế. Tôi góp sức, chiến đấu để duy trì sự sống cho bệnh nhân cũng có nghĩa là tôi đang bảo vệ cho chính gia đình nhỏ của mình. Lúc này, tôi chỉ mong dịch COVID-19 được kiểm soát, để người dân được quay trở lại cuộc sống bình thường với công việc, bên gia đình yêu thương”, bác sĩ Liên tâm sự.

Những y, bác sĩ điều trị bệnh nhân COVID-19 luôn mang một tinh thần lạc quan về một ngày dịch bệnh sẽ bị đẩy lùi. Ảnh BVCC

Bác sĩ Trương Huyền Trường, Giám đốc BV Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi Quảng Trị cho biết, bệnh viện chuyển trạng thái sang điều trị bệnh nhân F0 từ tháng 5/2021. Hiện nay bệnh viện có 100 giường bệnh để điều trị bệnh nhân COVID-19. Đội ngũ nhân viên y tế trực tiếp tham gia vào khám, điều trị và phục vụ bệnh nhân được chia thành 3 kíp, mỗi kíp 25 người. Khi kíp 1 nghỉ thì kíp 2 vào thay thế, và kíp 3 trong trạng thái sẵn sàng.

“Mặc dù công việc có nhiều khó khăn, nhưng tất cả nhân y tế của bệnh viện đều tích cực, tình nguyện tham gia công tác điều trị bệnh nhân COVID-19. Họ chiến đấu bằng cả trái tim người thầy thuốc với một mong ước là làm sao để bệnh nhân nhanh chóng phục hồi, khỏi bệnh để được trở về nhà”, bác sĩ Trương Huyền Trường chia sẻ.

