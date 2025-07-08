Cá voi xuất hiện trở lại, săn mồi trên vịnh Nha Trang

Chiều 7-8, ông Trần Văn Phú, Trưởng Bến tàu du lịch Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết sáng cùng ngày, có một con cá voi bất ngờ xuất hiện, bơi lội, săn mồi ở khu vực gần đảo Hòn Mun trong khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang.

Theo ông Phú, cá voi xuất hiện săn mồi khiến nhiều du khách đang đi tour tham quan vịnh Nha Trang rất thích thú. Nhiều người dùng điện thoại quay lại khoảnh khắc kỳ thú này.