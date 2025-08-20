‘Cá Trung Quốc giá rẻ về nhiều lắm’, câu nói khiến người nuôi cá tầm ở Lào Cai lao đao

Chịu lỗ nặng vẫn khó bán cá

Chiều 19/8, anh Trần Đức Sỹ - chủ sở hữu 27 ao nuôi cá nước lạnh ở xã Ngũ Chỉ Sơn (Lào Cai), buồn rầu nói với VietNamNet: “Cá tầm nuôi ròng rã 3 năm với chi phí lên đến hàng tỷ đồng mới cho thu hoạch. Vậy mà cả tháng nay tôi gọi cho thương lái khắp nơi vẫn không bán được”.

Đầu tư nuôi cá tầm được 10 năm nay, chưa bao giờ anh Sỹ thấy khó khăn như thời điểm này. Anh cho biết, với quy mô 27 ao nuôi, sản lượng mỗi năm khoảng 50-60 tấn cá. Những năm trước, lứa cá tầm nào đến kỳ thu hoạch cũng được thương lái khắp nơi đổ về mua với giá 190.000-200.000 đồng/kg, thậm chí có thời điểm còn trong tình trạng “cung không đủ cầu”.

Từ tháng 7 đến nay, tình thế hoàn toàn đảo ngược. Cá tầm rớt giá thảm, chỉ còn 100.000 đồng/kg. Nếu xuất bán, người nuôi sẽ lỗ khoảng 30.000 đồng/kg. Tuy nhiên, cá vẫn khó tiêu thụ dù người nuôi chấp nhận bán lỗ.

Cá tầm Lào Cai rớt giá mạnh. Ảnh: NVCC

"Cá mình nuôi phải mất 3 năm, cá tầm Trung Quốc nuôi chỉ 13-15 tháng đã cho thu hoạch. Thương lái nói cá tầm Trung Quốc giá rẻ, về đến Hà Nội giá chỉ 100.000 đồng/kg. Thế nên, họ không mua cá tầm của các hộ dân ở Lào Cai nữa", anh Sỹ giải thích.