Cá tầm Trung Quốc ồ ạt vào Việt Nam, người nuôi trong nước lao đao

Ông Nguyễn Đình Thăng - người nuôi cá tầm ở xã Sin Suối Hồ, Lai Châu - cho biết, giá cá tầm xuất bán buôn tại cơ sở là khoảng 120.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cá Trung Quốc hiện xuất bán chỉ khoảng 100.000 đồng/kg. Cá tầm tại cơ sở phải nuôi khoảng 3 năm mới có trọng lượng khoảng 3 - 4kg, cá tầm Trung Quốc chỉ vài tháng có thể có trọng lượng cao hơn, mẫu mã đẹp hơn.

Ông Nguyễn Hữu Thế - người nuôi cá tầm ở xã Ngũ Chỉ Sơn, Lào Cai - cho biết, giá cá tầm loại to nhất ở khu vực này xuất bán là khoảng 130.000 đồng/kg. Với giá thành này, người nuôi cá không có lãi. Để có cá xuất bán được người nuôi phải mất khoảng 2,5 - 3 năm, tốn kém rất nhiều chi phí. Những năm trước đây cá tầm xuất bán có giá khoảng 170.000 - 240.000 đồng, người dân mới có lãi.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Đỗ Thành Giang - Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt, bảo vệ thực vật và chăn nuôi, thú y, thủy sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Lào Cai - cho biết, từ đầu năm đến nay, Chi cục nhận được 4 giấy phép của Cục Thủy sản và Kiểm ngư cấp cho doanh nghiệp nhập khẩu 560 tấn cá tầm nhập chính ngạch về Việt Nam. Thời gian cấp phép nhập đến hết năm 2026.