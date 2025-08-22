Cá tầm Trung Quốc giá rẻ ồ ạt đổ về, Lào Cai chỉ đạo loạt cơ quan vào cuộc

Chính quyền tỉnh Lào Cai cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các sở, ngành liên quan để tham mưu cho UBND tỉnh các biện pháp quản lý, hỗ trợ các cơ sở nuôi trồng cá tầm ứng dụng công nghệ nuôi tiên tiến, phát triển các dự án sản xuất theo chuỗi liên kết. Từ đó, thúc đẩy ngành nuôi cá tầm nội địa trên địa bàn tỉnh phát triển bền vững.

UBND các xã, phường biên giới phải phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát tại khu vực đường mòn, lối mở; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân không tiếp tay cho hoạt động buôn bán, vận chuyển cá tầm nhập lậu.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân không tham gia, tiếp tay cho việc mua bán, vận chuyển cá tầm nhập lậu.