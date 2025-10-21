Cá tầm 50kg lớn nhất Lai Châu bán tại Tuần lễ nông sản Việt 2025

Cá tầm Siberi của Hợp tác xã Dương Yến là sản phẩm đang thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng và khách tham quan khi tới Lai Châu.

Điểm nhấn Tuần lễ Nông sản Việt 2025 sẽ là phiên kết nối và tiêu thụ cá tầm - sản phẩm quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt nhưng được giới thiệu theo cách mới, gắn với hoạt động trải nghiệm thực tế. Tại sự kiện, đại biểu và khách tham quan sẽ được trực tiếp chiêm ngưỡng, tham gia trả giá và có cơ hội sở hữu cá tầm Siberi nặng 50kg, hiện là con cá tầm lớn nhất trong các trang trại nuôi cá tại Lai Châu.

Chú cá “kỷ lục” này đến từ Hợp tác xã Dương Yến (Lai Châu), đơn vị đã có hơn 12 năm kinh nghiệm nuôi cá nước lạnh, mỗi năm cung ứng trên 20 tấn cá tầm chất lượng cao ra thị trường. Đại diện Hợp tác xã cho biết, cá tầm Siberi chỉ sinh trưởng tốt trong môi trường cá nước lạnh, nơi nhiệt độ được duy trì ổn định từ 18-22°C, điều kiện lý tưởng giúp thịt cá săn chắc, ngọt thanh và đậm vị đặc trưng.