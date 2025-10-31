Ca sĩ Vũ Hà khai về việc đánh bạc tại King Club ở Hà Nội

Tại phiên tòa, bị cáo Vũ Ngọc Hà (ca sĩ Vũ Hà, 54 tuổi, trú tại đường Hoàng Hoa Thám, phường Gia Định, TP.HCM) thừa nhận cáo trạng truy tố và nói “không oan”.

Chiều 31-10, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử 141 bị cáo trong vụ đánh bạc ngàn tỉ tại Câu lạc bộ King Club, tầng 1, khách sạn Pullman. HĐXX tiếp tục thẩm vấn các bị cáo.

Bị cáo Hà khai không nhớ mở thẻ đánh bạc tại King Club khi nào, chỉ nhớ được một người bạn Việt kiều mở thẻ cho.

Chủ tọa phiên tòa đã nhắc bị cáo mở thẻ ngày 15-4-2022 và hỏi bị cáo "mở thẻ xong có chơi luôn không". Bị cáo Hà trình bày khi mở thẻ xong thì không chơi luôn. Số tiền mang đi chơi game chỉ khoảng 5-10 triệu đồng, nguồn gốc từ thu thập. Đây là số tiền bị cáo thường xuyên để trong ví.

Về tổng số tiền chơi game, bị cáo Hà khai đã ngồi chơi khoảng 2-3 tiếng, chơi giật xèng (Slot) và Roulette “nên mới vậy”. Đến nay, bị cáo đã nộp khắc phục 10 triệu đồng.