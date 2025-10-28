Ca sĩ Vũ Hà bị xét xử trong đường dây đánh bạc hơn 100 triệu USD tại khách sạn Pullman

Như trường hợp bị cáo Bùi Văn Huynh, từ tháng 7/2023, ông này đến King Club mở thẻ với cái tên nước ngoài "Mr Calla", số ID là 102080. Theo lý lịch ghi trong cáo trạng, ông Huynh có nghề nghiệp là "lao động tự do", trú tại tỉnh Hải Dương, còn nơi ở tại huyện Gia Lâm cũ, Hà Nội.

Còn theo kết luận điều tra được ban hành cuối tháng 5, ông có nghề nghiệp là nhân viên kỹ thuật xây dựng của một công ty. Ông Huynh đã ngụy trang dưới cái tên "Mr Calla" vào King Club, dữ liệu ghi lại cho thấy cộng dồn tổng số tiền ông Huynh đánh bạc lên đến 16,3 triệu USD (tương đương hơn 420 tỷ đồng). Kết quả sau 34 lần sát phạt trong "sòng bạc" King Club, "Mr Calla" thua tổng số tiền 964.000 USD (tương đương hơn 23,2 tỉ đồng).

Giống như ông Huynh, ông Vũ Phong (53 tuổi, trú quận Cầu Giấy cũ, Hà Nội) cũng ghi làm nghề "lao động tự do", vào King Club ngụy trang dưới cái tên "Mr Tom". Trong khoảng 5 tháng, ông Phong đã 100 lần đánh bạc tại King Club với hình thức tham gia các trò chơi điện tử có thưởng mang tên Slot và Baccarat.

Dù làm nghề "lao động tự do" nhưng tổng số tiền ông Phong bị cáo buộc đánh bạc lên tới 10,7 triệu USD (tương đương 280 tỷ đồng). Trong đó, lần đánh nhiều nhất lên tới hơn 1,4 triệu USD (hơn 34 tỷ đồng).

Trước khi bị truy tố trong vụ án này, phần lý lịch của cáo trạng nêu từ tháng 6/2024 ông Phong còn bị Công an Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án khác để điều tra về tội sử dụng mạng máy tính viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.