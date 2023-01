Ca sĩ Việt qua thời bị lãng quên ở Hàn Quốc

Trong đó, Roy Nguyễn và Queen là thành viên của dự án Z-Pop Dream gồm 2 nhóm nhạc nam nữ Z-Boys và Z-Girls. Tuy nhiên, không lâu sau khi dự án ra mắt, My Daily đưa tin Cozmic Group - công ty mẹ của dự án Z-Pop Dream - tái cơ cấu, đổi tên thành Divtone Entertainment và chuyển văn phòng đại diện tới Singapore. Thời gian ngắn sau khi ra mắt, dự án này đã có dấu hiệu đứt gánh.

Trước khi Hanni (tên thật Phạm Ngọc Hân) ra mắt và thành công với nhóm nhạc New Jeans, nhiều ca sĩ Việt đã hoạt động tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, tất cả họ có chung số phận đó là thất bại hoặc nhóm nhạc tan rã. Tương lai của ca sĩ Việt tại Hàn Quốc từng rất mờ mịt.

Roy Nguyễn và Queen mất nhiều tháng tập luyện để ra mắt ở Hàn Quốc nhưng vẫn thất bại. Ảnh: Anh Tú.



D1Verse do công ty của Mamamoo là RBW Entertainment đào tạo, thành lập và quản lý. Nhóm hoạt động song song tại Việt Nam và Hàn Quốc nhưng tan rã sau khi ra mắt được một MV. Thậm chí, các thành viên trong nhóm nhận thông báo tan rã rất đột ngột mà không hề được biết trước.

Trao đổi với Zing, An Quang Huy - cựu trưởng nhóm D1Verse - cho biết anh và các thành viên đều kỳ vọng vào tương lai của nhóm nhạc. Do đó, họ rất buồn và bất ngờ khi nhận tin tan rã từ công ty quản lý. Theo An Quang Huy, trong khoảng 2 tháng trước khi tan rã, các thành viên trong nhóm không thể liên lạc với công ty quản lý.

“Công ty không chia sẻ quá rõ ràng nhưng lý do lớn nhất là dịch bệnh. Chi nhánh công ty ở Việt Nam thua lỗ quá nhiều, thậm chí phải trả mặt bằng. Tôi nghĩ, công ty không đủ chi phí để duy trì nhóm. Tôi biết mọi người đã cố gắng nhưng lực bất tòng tâm”, An Quang Huy chia sẻ.

Sự thất bại của những ca sĩ kể trên là dễ hiểu bởi thị trường Hàn Quốc cạnh tranh khốc liệt. Trong khi đó, những nhóm nhạc như Lime, Z-Pop Dream chưa đủ sức hấp dẫn. Ngoài ra, Z-Pop Dream là dự án đa quốc tịch nên khó hoạt động tại Hàn Quốc.

Họ tuy được đào tạo bài bản nhưng đây chỉ là điều kiện cần để hoạt động tại thị trường quá đông như Kpop. Để thành công, Kpop đòi hỏi ca sĩ phải nổi bật về ngoại hình, thần thái biểu diễn, vũ đạo hoặc giọng hát. Hanni hay Hanbin đáp ứng được yếu tố đó nên họ đang có khởi đầu ấn tượng tại Hàn Quốc.

Tương lai của ca sĩ Việt ở Hàn Quốc