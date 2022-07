Ca sĩ Việt được fan Thái tặng vòng tiền có 1-0-2

Theo đó trong một show diễn tại Đà Lạt, Quang Hùng MasterD đã nhận được “vòng tiền” cực xịn đủ quấn quanh người anh. Ngoài ra, nam ca sĩ còn được tặng thêm một bó bông toàn tiền mặt và cả một sash in tên của anh.

Clip fan Thái tặng hoa và vòng tiền cho Quang Hùng. (Nguồn: Amazing show)







Quang Hùng đăng tải bài viết cảm ơn người hâm mộ.



Cận cảnh vòng cũng như bó hoa làm từ tiền mà fan Thái gửi tặng.

Nhận định "con ghẻ quốc dân, con cưng quốc tế" về Quang Hùng MasterD quả thật không sai.

Nhân Từ

Theo VietNamNet