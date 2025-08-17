Ca sĩ Trang Pháp hé lộ gia thế có ông là nhà ngoại giao

Ban đầu, Trang Pháp dự định ca khúc là một bản solo. Nhưng khi viết đến những phần điệp khúc về sự kết nối, cô nghĩ đến việc song ca - để giọng hát nam nữ hòa quyện như tinh thần đoàn kết. Cô mời ca sĩ Hà Lê vì chất giọng mộc mạc, đầy cảm xúc, phù hợp với tinh thần ca khúc. Ngoài bản song ca, phiên bản solo được ra mắt trong thời gian tới.

Ca khúc lần đầu được giới thiệu trước 25.000 khán giả ở V Fest Concert (Hà Nội, ngày 10/8), lan tỏa cảm xúc từ sân khấu cho tới mạng xã hội. Sắp tới, nữ ca sĩ tiếp tục trình diễn tại Concert Sao nhập ngũ ở TPHCM. Cô lấy cảm hứng từ những khoảnh khắc đời thường mang đậm tính nhân văn như cảnh ô tô che chắn xe máy trong bão, người dân góp công sức chống thiên tai, những đoàn diễu binh "đi trong lòng nhân dân"... Chị gái cô cũng là người được cô gọi điện để bàn bạc, hoàn thiện nội dung từng câu hát.

Phần lớn nhân vật trong MV không phải diễn viên chuyên nghiệp mà là người dân địa phương Lào Cai tham gia ngẫu nhiên. Ê-kíp chọn Lào Cai vì nơi đây vừa chịu ảnh hưởng bão, đang khắc phục hậu quả, nhưng vẫn giữ được cảnh sắc thuần Việt đẹp đến nao lòng. Một phần MV được quay tại Hà Nội - quê hương của nữ ca sĩ.

MV không có kịch bản chia cảnh cụ thể như các dự án trước. Cô ví quá trình quay như bộ phim phóng sự, hóa thân thành cô sinh viên xa nhà đi khắp Lào Cai rồi trở lại Hà Nội. Trên hành trình ấy, đoàn liên tục nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương và bà con, từ phát quang đường vào xã Tả Củ Tỷ đến hỗ trợ hậu cần ở Bắc Hà. Những sự giúp đỡ ấy giống như lát cắt đời thực về tinh thần "lá lành đùm lá rách".

Không chỉ thể hiện tinh thần Việt Nam qua nội dung, toàn bộ credit cuối MV đều được viết bằng tiếng Việt để tôn trọng sản phẩm thuần Việt. Trang Pháp cũng hé lộ rằng nền tảng gia đình là cảm hứng lớn, ông ngoại cô là ông Nguyễn Khắc Huỳnh - thành viên phái đoàn đàm phán Hiệp định Paris 1973, bố mẹ cô hoạt động lâu năm trong lĩnh vực ngoại giao và ngôn ngữ. Vì vậy, tình yêu nước đã luôn là “dòng máu” nuôi dưỡng cô từ nhỏ.