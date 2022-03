Ca sĩ Traci Braxton qua đời tuổi 50 vì ung thư

Traci Braxton là diễn viên, ca sĩ, ngôi sao truyền hình thực tế. Traci là em gái của ca sĩ R&B người Mỹ Toni Braxton. Cô từng tham gia các phim Sinners Wanted, There's a Stranger in my House, Chaaw, góp mặt trong chương trình thực tế của gia đình Braxton Family Values.

Các chị em của cô từng tham gia chương trình truyền hình thực tế WE tv Braxton Family Values ​​vào năm 2011. Mùa đầu tiên là chương trình thực tế được xếp hạng số 1 trên WE tv và nhà mạng đã đặt hàng mùa thứ hai dài 13 tập của chương trình sau tập thứ 3.