Ca sĩ Thủy Tiên làm từ thiện tại Quảng Trị: Bất ngờ số tiền sau rà soát

Your browser does not support the audio element.

Số tiền hỗ trợ thấp hơn gần 4,2 tỷ đồng

Theo ông Nguyễn Vĩnh Quyền - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện Hải Lăng, sau khi rà soát lại, mới đây đơn vị đã có báo cáo gửi UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị về quá trình hoạt động từ thiện của đoàn ca sĩ Thủy Tiên trên địa bàn huyện Hải Lăng.

Theo đó, số lượng người dân tại địa phương được hỗ trợ trong danh sách xét duyệt hơn 17.800 hộ. Các hộ trong danh sách được cấp phiếu có đóng dấu của UBMTTQVN khi đến nhận quà.

Ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ người dân Quảng Trị trong đợt mưa lũ cuối năm 2020 (Ảnh: N.V).

Đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên đến hỗ trợ người dân trong 3 đợt: Đợt 1 ngày 31/10/2020, có hơn 1.400 người trong danh sách nhận quà, mỗi người được hỗ trợ 3 triệu đồng; tổng số tiền hỗ trợ khoảng 4,2 tỷ đồng.

Đợt 2 vào ngày 5/11, có hơn 3.800 hộ trong danh sách được nhận quà, mỗi người được nhận 2 triệu đồng; tổng số tiền hỗ trợ khoảng 8,2 tỷ đồng.