Ca sĩ Thủy Tiên cứu trợ ở Quảng Trị: Không kiểm đếm tiền, không ký xác nhận

Ngày 17/11, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh Quảng Trị cho biết, liên quan đến hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên tại Quảng Trị, UBMTTQVN tỉnh này đã làm việc với 2 địa phương được hỗ trợ gồm huyện Triệu Phong và Hải Lăng.

Qua rà soát, địa phương có hơn 20.000 đối tượng được đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ, ngoài ra có nhiều người ngoài danh sách cũng được nhận hỗ trợ từ ca sĩ Thủy Tiên.

Ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ người dân vùng lũ Quảng Trị cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2020 (Ảnh: CTV).

Theo lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị, đoàn từ thiện không thông qua UBMTTQVN tỉnh cũng như không giao tiền cho đơn vị, UBMTTQVN tỉnh này chỉ hỗ trợ kết nối về địa phương.

"Khó nhất là nhóm đối tượng phát sinh trong quá trình hỗ trợ, những người này không nằm trong danh sách. Trong quá trình làm từ thiện, đoàn của ca sĩ Thủy Tiên thấy khó khăn thì hỗ trợ, có hộ từ 1-5 triệu đồng, thậm chí có hộ được nhận nhiều hơn. Thủy Tiên phát quà hỗ trợ cho người dân nhưng không ký nhận nên khó xác định số tiền đã hỗ trợ", lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị cho hay.

Sau đợt mưa lũ năm 2020, đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên đã hỗ trợ cho hơn 17.800 hộ dân chịu ảnh hưởng nặng của thiên tai.

Vừa qua, UBMTTQVN huyện Hải Lăng tiến hành làm việc, nắm thông tin về quá trình hoạt động từ thiện, cứu trợ lũ lụt của đoàn ca sĩ Thủy Tiên trên địa bàn huyện.