Ca sĩ Thanh Bùi nhuận sắc sau biến cố cuộc đời

J.ADE - nghệ danh cũ là Bích Ngọc, Á quân Vietnam Idol 2015 - chính thức trở lại với album và MV mới.

Album Continuum lấy cảm hứng từ khái niệm "continuum spectrum" hay "quang phổ liên tục", gồm 12 bài hát chia thành 2 đĩa The Sun (Mặt trời) và The Moon (Mặt trăng).

Trong đó, đĩa The Moon gồm 8 bài hát xoay quanh cảm xúc chìm sâu trong tuyệt vọng của tình yêu không được hồi đáp: 12 giờ đêm, Liar, Show me love (kết hợp Thanh Bùi), Người dưng, i'm not her, Quên, Ai đúng ai sai, Mine. Đĩa The Sun là bước chuyển mình với những cảm xúc trong trẻo, cao thượng và tươi sáng: I wish, Dù chỉ một giờ, Tháng 12, Tình yêu ơi, Câu trả lời.