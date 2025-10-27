Ca sĩ Siu Black nguy kịch, nhập viện cấp cứu

Chiều 27/10, ông Nguyễn Đức Hùng - chồng ca sĩ Siu Black - cho VietNamNet biết nữ nghệ sĩ đang trong tình trạng nguy kịch do suy thận, kèm theo tràn dịch màng tim và phổi. Cô đã nhập viện 1 tuần nay và sáng nay được chuyển đến Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai để cấp cứu do bệnh tình diễn biến phức tạp

Hiện tại, Siu Black đang được theo dõi sát sao tại phòng hồi sức tích cực (ICU) của Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Ông Hùng cho biết vợ không ăn uống được trong 2 ngày qua, tình trạng "chảy dịch tùm lum hết". Siu Black đang được các bác sĩ hội chẩn và áp dụng các biện pháp khẩn cấp, bao gồm thủ thuật chọc dò để rút dịch khỏi màng tim và phổi.

Về nguyên nhân, ông Hùng xác nhận đây là biến chứng nặng từ bệnh thận mãn tính mà Siu Black đã điều trị từ lâu. "Cách đây 2 tháng đã cấp cứu rồi nhưng giờ phát nặng. Bác sĩ phải chọc vào để hút hết dịch ra", ông nói. Các bác sĩ tại bệnh viện cho biết đây là trường hợp rất nặng, đòi hỏi nỗ lực cứu chữa tối đa.