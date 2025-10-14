Ca sĩ Siu Black báo 'tin vui' ở tuổi 58, Tùng Dương và nhiều sao Việt chúc mừng

Siu Black sinh năm 1967, là một trong những nữ ca sĩ sở hữu chất giọng nội lực bậc nhất Vbiz. Tên tuổi của cô từng gắn liền với nhiều ca khúc như Ly cà phê Ban Mê, Đôi mắt Pleiku, Ngọn lửa cao nguyên,...

Nhiều năm gần đây, Siu Black không còn hoạt động nghệ thuật rầm rộ, cuộc sống chủ yếu ở quê nhà nhưng cô vẫn là cái tên nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Siu Black từng cho biết ngoài ca hát, hiện cô vẫn duy trì việc chăn nuôi heo, gà, vịt và có gia đình phụ giúp mỗi khi vắng nhà đi diễn.