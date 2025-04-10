Ca sĩ Quốc Kháng và bà chủ nhà thuốc Mỹ Châu kháng cáo

Ngày 4-10, TAND TP.HCM đã tiếp nhận đơn kháng cáo của 3 bị cáo trong vụ ca sĩ Quốc Kháng lừa đảo 7 tỉ tiền chạy án của bà chủ nhà thuốc Mỹ Châu.

Theo đó, bị cáo Lê Thị Mỹ Châu (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư và phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group - nhà thuốc Mỹ Châu) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Châu đã có thay nhận thức và không còn cho rằng mình bị oan.

Bị cáo Lê Quốc Kháng (ca sĩ Quốc Kháng) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, bị cáo Lê Nguyễn Hoàng Nam (cựu cán bộ công an) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và đề nghị cấp phúc thẩm xem xét đổi tội danh của mình.