Ca sĩ Quan Thục Di 'Tình như lá bay xa' cấp cứu trong tình trạng nguy kịch

Ngày 7/10, tờ ATVN đưa tin nữ ca sĩ Quan Thục Di đang trong tình trạng nguy kịch, được đưa vào phòng hồi sức tích cực (ICU) để cấp cứu.

Theo East Weekly, cha ruột và con trai của Quan Thục Di có mặt tại bệnh viện với vẻ mặt thất thần, đau buồn. Một số nhân chứng cho biết cậu con trai ngồi gục bên ngoài phòng bệnh, ôm gối bật khóc khiến nhiều người xót xa.