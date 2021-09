Ca sĩ Phi Nhung: Gần 50 năm đời buồn và dấu son nghệ thuật

Phi Nhung từng khéo léo tiết lộ con gái của mình qua MV Áo xanh.

Không chỉ tuổi thơ bất hạnh, đường tình duyên của nữ ca sĩ cũng gặp không ít trắc trở. Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, khán giả chỉ biết “người tình sân khấu” của Phi Nhung là Mạnh Quỳnh, thậm chí từng có nhiều lời đồn đoán nam ca sĩ chính là cha đẻ của Wendy nhưng cô một mực phủ nhận.

Cô luôn kín tiếng trong chuyện đời tư của mình và tập trung vào ca hát cũng như các hoạt động giúp đỡ xã hội. Phi Nhung luôn nói không với những chuyện tai tiếng và được mọi người yêu mến bởi chất giọng đặc trưng qua các bản dân ca ngọt ngào.

Tuy nhiên, đến tháng 6/2021 vừa qua, Phi Nhung bất ngờ vướng vào chuyện ồn ào giữa việc giữ tiền cát-xê của ca sĩ nhí Hồ Văn Cường, cũng là con nuôi của cô. Cô cho biết mọi thù lao của Hồ Văn Cường đều do quản lý giữ và sẽ trao trả lại cho con khi nam ca sĩ đủ 18 tuổi.

Phi Nhung luôn đồng hành cùng Hồ Văn Cường trong con đường nghệ thuật của ca sĩ nhí.

Giữa lúc đại dịch bùng phát dữ dội tại TP.HCM, Phi Nhung không ngần ngại nguy hiểm mà giúp đỡ bà con trong vùng bị phong toả. Không may, nữ nghệ sĩ bị lây nhiễm và cho ra kết quả dương tính. Cô được điều trị tại bệnh viện Gia An 115 và Chợ Rẫy.

Your browser does not support the video tag.

Trúc Thy