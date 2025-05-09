Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh bất ngờ làm rõ tin đồn giữa Bảo Anh và chồng cũ sau 7 năm

Trên trang cá nhân, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh công khai về ồn ào đời tư có liên quan ca sĩ Bảo Anh và chồng cũ - ông bầu Quang Huy.

Cụ thể, 7 năm trước, lúc dấy lên bàn tán chuyện quan hệ hôn nhân giữa Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy rạn nứt, có tin đồn ca sĩ Bảo Anh là người thứ 3. Một số tài khoản còn đăng nội dung "Bảo Anh bị Phạm Quỳnh Anh đánh ghen ở khách sạn".

Lúc đó, Bảo Anh phủ nhận tin đồn bằng cách đăng ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện với Phạm Quỳnh Anh. Theo bức ảnh, khi Bảo Anh đề cập tin đồn, Phạm Quỳnh Anh phản hồi khá hờ hững: "Đểu thế".

Ngoài Bảo Anh, cả Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy đều giữ im lặng. Vì tin đồn không được làm rõ, Bảo Anh bị mang tiếng là người thứ 3, bị công kích suốt thời gian dài.

Theo thời gian, người dùng mạng dần chuyển mũi dùi sang Phạm Quỳnh Anh, công kích cô từ đó đến nay.