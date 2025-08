Ca sĩ nổi tiếng Thái Lan bị đâm ở trạm xăng

Palitchoke Ayanaputra đã nhận nhiều giải thưởng trong quá trình làm nghề

Palitchoke Ayanaputra hay còn gọi là Peck Palit, Peck Palitchoke, sinh năm 1984. Anh hoạt động trong vai trò ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc từ năm 2001 đến nay và đã có 5 album phòng thu gồm: "One Palitchoke", "I'm in Love", "Let's Move", "The Butterfly", "A Little Thing". Ngoài ra, anh còn nhiều album cùng các đĩa đơn khác và đã tổ chức nhiều đêm diễn.

Palitchoke Ayanaputra còn tham gia hát nhạc phim, lồng tiếng trong nhiều phim: "Harry Poter", "Peter Pan 2", "Happy Feet"… Anh nhận được vô số giải thưởng cũng như đề cử ở lĩnh vực âm nhạc.