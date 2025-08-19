Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung tiết lộ sự hy sinh khi làm mẹ bỉm sữa ở tuổi U50

Hồi tháng 5, ca sĩ hải ngoại Nguyễn Hồng Nhung gây bất ngờ khi tiết lộ ở tuổi 44, cô đang ở tháng cuối thai kỳ. Hiện tại, em bé nhà Hồng Nhung đã gần ba tháng tuổi nhưng cô vẫn giấu kín hình ảnh người con thứ ba, chỉ tiết lộ đó là bé trai. Ca sĩ mong con có tuổi thơ bình yên, không ồn ào.

Sau 3 tháng, mới đây, giọng ca hải ngoại lại hé lộ vất vả từ khi làm mẹ lần 3. Theo Nguyễn Hồng Nhung, từ khi trở lại giai đoạn mẹ bỉm sữa cô mất ngủ triền miên vì phải thức đêm chăm con. "Ít nhất là trong ba năm đầu, giấc ngủ trở thành một điều xa xỉ với các mẹ có con nhỏ", nữ ca sĩ cho hay.

Ngoài chuyện thiếu ngủ, ca sĩ còn lâm vào tình trạng ăn uống vội vàng, bị đau dạ dày vì ăn nhanh, nhai không kỹ. "Có khi vừa bưng bát cơm lên đã phải bỏ xuống vì con khóc", ca sĩ nói.

Theo giọng ca 8X, cả những nhu cầu cơ bản như tắm gội, mặc quần áo sạch sẽ, tươm tất nay cũng trở thành điều xa xỉ bởi tất cả thời gian và sự tập trung của người mẹ đều dành cho con. Nguyễn Hồng Nhung nói từ lúc sinh bé thứ ba, quần áo cô lúc nào cũng vương mùi sữa và những bãi nôn trớ.