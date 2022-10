'Ca Sĩ Mặt Nạ': Mỹ Linh xuất hiện, Ngô Kiến Huy - Đức Phúc 'rúm ró'

Một ẩn số to gây tò mò lớn của tập 14 chính là sự xuất hiện của nhân vật mascot Anh Cloud. Với tạo hình ấn tượng trong trang phục áo dài cùng vẻ ngoài cao to, nhân vật này đã gây nhiều tò mò cho Hội đồng cố vấn và các khán giả tại trường quay ngay khi mới bước ra.

Your browser does not support the video tag.

Clip Xuất hiện nhân vật mascot thứ 16

Thân phận thật sự của nhân vật mascot Anh Cloud là ai? Và ai sẽ là người tiếp theo phải lộ diện? Tập 14 The Masked Singer Vietnam – Ca Sĩ Mặt Nạ sẽ chính thức lên sóng lúc 20h ngày 15/10.

Thanh Hòa

Theo VietNamNet