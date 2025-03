Ca sĩ Lynda Trang Đài yêu cầu công tố viên cung cấp bằng chứng cô trộm đồ

Ca sĩ Lynda Trang Đài. Ảnh: FBNV

Ngày 5/1 tại Orlando (Florida, Mỹ), ca sĩ Lynda Trang Đài bị cảnh sát bắt giữ và buộc tội trộm cắp tài sản mức độ 1 - tội nhẹ do lấy một món phụ kiện Airpod trị giá 330 USD (8,3 triệu đồng) ra khỏi cửa hàng của thương hiệu Gucci tại The Mall at Millenia mà không thanh toán.