Ca sĩ Lynda Trang Đài từng trộm cắp tài sản mà vẫn tái phạm

Trước đó, ca sĩ Lynda Trang Đài được Tòa án chấp thuận hoãn và tạm đình chỉ vụ án nhờ nộp đơn tham gia Chương trình Chuyển hướng trước xét xử. Chương trình này kéo dài ít nhất 6 tháng.

Căn cứ Điều 8, Chương 948 Luật Tiểu bang Florida, Chương trình Chuyển hướng trước xét xử là chương trình thay thế việc xét xử dành cho những người phạm tội nhẹ hoặc lần đầu. Khi nhận thấy các trường hợp phạm tội nhỏ (đơn cử vụ này là trộm cắp vặt) mà bị cáo chưa có tiền án và có khả năng cải tạo, công tố viên sẽ đề xuất đưa vào chương trình này thay vì đưa ra xét xử ngay. Theo hướng dẫn từ trang web chính thức của Văn phòng Công tố Quận Cam, Florida, nội dung chương trình này có thể bao gồm: tham gia các khóa học đào tạo bắt buộc, thực hiện lao động công ích, bồi thường thiệt hại và tuân thủ chế độ giám sát.